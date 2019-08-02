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пятница, 02 августа 2019 18:03

Что надо знать о новичке киевского "Динамо"

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Что надо знать о новичке киевского &quot;Динамо&quot;
Жерсон Родригес - игрок "Динамо"

Киевское "Динамо" подписало контракт на 5 сезонов с полузащитником сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом, 24 года. Предыдущим клубом игрока была японская "Джубило Ивата". Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Жерсон Родригес является воспитанником французского "Меца". Именно в системе этого клуба начинал свою футбольную становления. Но оказался ненужным первой команде оказался в Люксембурге - клубе "Свифт Эсперанж".

"Динамо" заметило игрока в матчах сборной Украины против Люксембурга. Родригес в этих поединках хорошо потерзал защиту украинцев. Но помог сборной Украины добыть три очка на выезде. На последней минуте добавленного времени при счете 1: 1 Родригес "срезал" мяч в свои ворота после подачи со штрафного

Родригес - универсальный игрок. Особенностью новичка "Динамо" является то, что он может сыграть на любой - какой позиции в атаке. В сборной больше действует на флангах, но без проблем способен выполнить роль центрального атакующего полузащитника или даже форварда.

В "Динамо" на флангах конкуренция большая. На Родригеса больше рассчитывают в роли второго форварда. Благодаря скорости и технике он может дополнять Соля и Беседина.

В "Динамо" на флангах конкуренция большая

Подходит под стиль Хацкевича. Новичок "Динамо" без проблем идет в обыгрыш соперника один в один. Имеет хороший рывок. Игра этого футболиста во многом построена на индивидуальном мастерстве.

Именно такой тип футболистов является подходящим для тренерского штаба "Динамо". Александр Хацкевич строит атаку команды именно из-за индивидуальное мастерство игрока, умение обыграть и обострить самому.

Подозревался в неправомерной натурализации. Литовская федерация, соперник в отборе к Евро-2020, подозревала Родригеса в том, что он неправомерно получил футбольное гражданство Люксембурга. По национальности футболист - анголец, но родился в Лиссабоне. Перебрался в Люксембург в 2013 году. В сборной с августа 2017 года. Но ФИФА не нашла нарушения в натурализации игрока и оставила результат матча Люксембург - Литва в силе.

На Родригеса больше рассчитывают в роли второго форварда

Играл в Молдове и Японии. Жерсон Родригес начинал сезон 2018 -2019 в молдавском "Шерифе". Отличился 8 мячами в 22 матчах. После чего перебрался в Японию. Там тоже себя проявил еще с лучшей стороны, но после смены тренера в "Джубили Ивата" потерял место в составе команды.

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6 августа "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов выездным матчем против бельгийского "Брюгге". Скорее всего, Родригес будет заявлен на этот поединок.

Автор: Сергей Тищенко
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02
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