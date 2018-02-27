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"Член клуба сбитых летчиков, катавший договорняки" - Суркис ответил Маркевичу

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&quot;Член клуба сбитых летчиков, катавший договорняки&quot; - Суркис ответил Маркевичу
Суркис: "Мирон Богданович, оставьте "Динамо" в покое". Фото: UA-Футбол

Игорь Суркис отреагировал на резкую критику Мирона Маркевича относительно уровня игры "Динамо".

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Слова президента столичного клуба на своей странице в "Фейсбук" опубликовал заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов.

"Меня не интересует мнение человека, который за свою карьеру скатал больше договорных матчей, чем все остальные тренеры Украины вместе взятые.

Как вы думаете, почему тренер финалиста Лиги Европы до сих пор не востребован ни у себя в стране, ни за границей? Да все по этой же причине: договорняки, никто не хочет с Маркевичем связываться. Вот он и сидит в федерации футбола, член клуба сбитых летчиков, занимаясь неизвестно чем. Впрочем, известно чем – ездит по миру с ветеранами, творчески отдыхает", - сказал Суркис.

"Я прошу вас, Мирон Богданович, оставьте "Динамо" в покое. Понимаю, что сейчас на вашей улице праздник, грузовик с пряниками перевернулся – Лозанна решила против "Динамо", "Вересу" проиграли. Если у вас есть остатки совести – найдите в себе мужество промолчать, а не злорадствовать", – добавил президент "бело-синих".

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"Динамо" в последнем туре сенсационно проиграло ровенскому "Вересу", по ходу матча оставшись вдевятером. После этого поражения команда Александра Хацкевича отстает от лидера "Шахтера" уже на 6 очков.

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Дата
27
февраля

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