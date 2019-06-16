Цитаишвили признали лучшим игроком финала

В этом сезоне Цитаишвили дебютировал в киевском "Динамо"

Хавбек сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили стал лучшим игроком финального матча чемпионата мира.

Цитаишвили набрал 296 баллов, опередив хавбека сборной Кореи Кима (294 балла) и украинского форварда Владислава Супрягу (292 балла).

Лучшим вратарем турнира стал украинец Андрей Лунин. Сергей Булеца занял второе место в борьбе за звание лучшего футболиста чемпионата мира.

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Цитаишвили забил третий гол в ворота сборной Кореи в финальном матче.