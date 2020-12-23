Цитаишвили должен ждать трансфера Цыганкова

Гергий Цитаишвили не смог закрепится в первой команде "Динамо", Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" 20-летний Георгий Цитаишвили вторую часть сезона перейдет на правах аренды в полтавской "Ворскле".

Перед началом сезона Цитаишвили имел все возможности закрепиться в первой команде "Динамо". Новый наставник киевлян Мирча Луческу умеет работать с молодыми игроками и любит технических, быстрых футболистов. Основной правый полузащитник Виктор Цыганков имел очередное повреждение и не мог готовиться к сезону. Судьба Жерсона Родригеса еще не была определена.

В предсезонных спаррингах Луческу пытался наигрывать Цитаишвили, как основного правого полузащитника команды. Ничего хорошего из этого не получилось. В 1-м туре УПЛ против "Олимпика" Георгий сыграл только тайм. Футболист смог "отметиться" только тем, что привез забитый мяч в свои ворота после обрезки. Далее Цитаишвили не всегда попадал даже в заявку первой команды.

Луческу себе не враг. Цыганков и Жерсон сильнее игроки чем Цитаишвили. Команда борется за чемпионство, играет в еврокубках. Должны играть сильнейшие. Если в центре обороны не было никакой альтернативы молодежи, то на правом фланге выбежал игроков большой. Лишний раз рисковать результатом никто не будет.

Луческу себе не враг. Цыганков и Жерсон сильнее игроки чем Цитаишвили

Для Цитаишвили ничего не произошло страшного. Он должен работать и ждать своего шанса. Аренда -это шаг, который был нужен для талантливого футболиста уже давно. Нужно получить опыт взрослого футбола, ощущать на вкус УПЛ, чтобы потом реально претендовать на место в стартовом составе "Динамо".

"Ворскла" для этого почти идеальный вариант. Команда строит свои атаки через активность флангов и быстрых игроков. Это как раз сильные стороны Георгия. Он умеет работать с мячом, брать на себя инициативу и максимально эффективен при наличии пространства. Наставник полтавчан Юрий Максимов умеет работать с молодыми игроками. В свое время он дал дорогу Николаю Морозюку и Денису Бойко, когда пригласил игроков дубля "Динамо" в "Оболонь". Сейчас в "Ворскле" целый ряд молодых игроков смогли о себе громко заявить - Дмитрий Резник, Ибрагим Кане, Артем Челядин, Даниил Кравчук, Нанджиб Якубу и Пап-Алюне Ндиайе. В этом заслуга Максимова.

Цитаишвили нужно проявить себя в Полтаве и ждать трансфера Цыганкова в европейский клуб. За пол года он будет больше готов для выступления за первую команду "Динамо" имея опыт выступления в "Ворскле". Цыганков смог себя проявить в Лиге чемпионов и летом будет играть на Евро-2021. Шанс на переход к более сильный клубу достаточно высок. Его заменить в "Динамо" должен как раз Цитаишвили.

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Георгий Цитаишвили находится в системе "Динамо" с 11-ти лет. Начал выступать за первую команду с 2018-го года. За это время провел 19 матчей. Летом 2019-го года стал обладателем молодежного Кубка мира в Польше. В финальном матче забил 3-й мяч в ворота сборной Кореи.