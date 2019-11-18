Чисоре предложили кругленькую сумму за бой с Усиком

Чисора рассматривает возможность боя с Усиком в начале следующего года. Фото: рейтер

Следующим соперником украинского боксера Александра Усика может стать бывший чемпион мира британец Дерек Чисора.

Чисоре предложили миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) за бой против Украинской Александра Усика. Если стороны придут к согласию, бой может состояться в феврале 2020 в Великобритании, сообщает "Чемпион"

Параллельно у Чисоры есть возможность провести бой с бывшим чемпиономсвиту Джозефом Паркером. Решение о выборе соперника Дерек примет до конца ноября.

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Украинским фанам бокса Чисора запомнился своим неадекватным поведением в рамках боя с Виталием Кличко в феврале 2011 года. На церемонии взвешивания Дерек дал Виталию пощечину, а уже после выхода в ринг выплюнул воду на Владимира Кличко. Затем проиграл бой и на пресс-конференции подрался с Дэвидом Хэем, который сейчас является его менеджером.