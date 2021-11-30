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вторник, 30 ноября 2021 09:43

Чи буде новий форвард? Цыганик рассказал, каких футболистов подпишет "Динамо" зимой

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Чи буде новий форвард? Цыганик рассказал, каких футболистов подпишет &quot;Динамо&quot; зимой
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна.

Наставник команды Мирча Луческу хочет усилить сразу несколько позиций.

"Трансферная политика "Динамо" будет не столь активна, как летом. Нет смысла усиливать команду исключительно под УПЛ. Кадров киевлян хватит для того, чтобы доиграть чемпионат и дать шанс некоторым футболистам. Тот же Беньямин Вербич мало играл.

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Что касается трансферных целей "Динамо" - не знаю конкретно о Себастьяне Вилье и Совете Бобока, но думаю, скорее всего, в киевском клубе их не будет. Динамовцы ищут нападающего. Также два центральных защитника "Динамо" отыграли почти весь год. Это Александр Сирота и Илья Забарный. Они совсем молодые. Луческу понимает, что должен быть один опытный центрбек. Как в свое время был Вадим Соснихин.

Также идет поиск центрального полузащитника. Чтобы создать конкуренцию Виталию Буяльскому. Но пока без конкретных фамилий. Луческу доволен Витинью и Николаем Шапаренко", - сказал Цыганик в программе "Цыганик Livе".

В последнем матче "Динамо" победило "Минай" - 2:0. В турнирной таблице команда Луческу делит первое место с "Шахтером", имея по 35 очков.

В следующем туре киевляне в гостях сыграют против "Вереса". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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Дата
30
ноября

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