Четырехкратный чемпион мира по биатлону завершил карьеру

Симон Шемпп ушел из спорта из-за проблем со здоровьем. Фото: Иnstagram.com / simonschempp

Четырехкратный чемпион мира по биатлону 32-летний Симон Шемпп объявил о завершении карьеры.

Немецкий спортсмен решил покинуть профессиональный спорт из-за проблем со здоровьем.

"Благодаря тебе, дорогой биатлон, я смог отпраздновать большие успехи, которые навсегда останутся в моей памяти и, прежде всего, в моем сердце!

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Однако в течение некоторого времени я чувствовал, что мое тело уже не в полной мере справляется с нагрузками, и, к сожалению, моя безудержная свобода не могла ничего изменить в этом состоянии.

В конце концов, я не мог быть биатлонистом, которым я был долгое время, ни на соревнованиях, ни на тренировках. Этот сигнал я больше не могу и не хочу игнорировать.

Так что пора заканчивать свою карьеру биатлониста", - написал Шемпп в Instagram.

Симон Шемпп трижды становился призером Олимпийских игр. Он выигрывал серебро в Сочи-2014 (эстафета), а также серебро в масс-старте и бронзу в эстафете на Олимпиаде-2018 в Пхенчхан. Немецкий спортсмен является восьмикратным призером чемпионатов мира - он получил четыре золотых медали. На его счету 24 подиумы на этапах Кубка мира, среди которых 11 личных побед.