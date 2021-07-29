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четверг, 29 июля 2021 15:57

"Черноморец" арендовал 14-го игрока "Динамо"

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&quot;Черноморец&quot; арендовал 14-го игрока &quot;Динамо&quot;
Мохаммед Кадири не смог задержаться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Ганский полузащитник 25-летний Мохаммед Кадири стал игроком "Черноморца".

Одесситы арендовали Кадири на следующий сезон, сообщает сайт команды.

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Опорный полузащитник стал 14-м футболистом, который летом сменил "Динамо" на "Черноморец" на правах аренды.

Ранее в Одессу переехали: Кучерук, Скорко, Кузык, Смирный, Цитаишвили, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Билошевський, Надольский, Исаенко, Ванат и Сухоручко.

Мохаммед Карид присоединился к "Динамо" летом 2019 года. За время работы Алексея Михайличенко был игроком ротации. Первую часть прошлого сезона выступал в России за "Арсенал" Тула, после чего вернулся в Украину, где полгода сидел без футбола.

В первом туре "Черноморец" крупно проиграл "Десне" - 0:3.

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