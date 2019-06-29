"Через полгода будет прямое авиационное сообщение с Россией" – Саленко

Олег не был в России 6 лет

Бывший игрок "Динамо" Олег Саленко рассказал на что живет сейчас.

"Спокойно живу. У меня вложенные деньги в бизнес, я из них получаю дивиденды. Также езжу с ветеранами и играю в футбол. Я два года отработал на канале" Футбол ", а потом мы разошлись в интересах, потому что там началось то, что мне не нравилось, и я начал об этом говорить. это канал Ахметова, так что нашлись разногласия" – пишет "Футбол-24"

Мой сын живет в Санкт-Петербурге. Сейчас мы общаемся по скайпу. Последний раз был у него в 2013 году. Думаю, в течение полугода ситуация успокоится, и будет прямое авиасообщение между Россией и Украиной. Тогда прилечу. Получается, шесть лет не виделись ".

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Саленко выступал за "Динамо" Киев с 1989 по 1992 годы. В 1994 на Кубке мира в составе сборной России выиграл "Золотую бутсу".