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понедельник, 14 февраля 2022 19:03

Цена за агрессию. В России хотят забрать финал Лиги чемпионов

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Цена за агрессию. В России хотят забрать финал Лиги чемпионов
Финал ЛЧ запланирован в России. Фото: REUTERS

УЕФА рассматривает вариант перенесения финала Лиги чемпионов-2022 из российского Санкт-Петербурга.

Это связано с напряженной политической ситуацией и вероятностью полномасштабного военного вторжения России в Украину, сообщает Football London.

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В настоящее время футбольные чиновники переносить финал Лиги чемпионов не планируют. Но организация будет внимательно следить за развитием политической ситуации.

Финал Лиги чемпионов назначен на 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Прошлогодним победителем турнира является лондонский "Челси".
Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" вылетели из турнира на групповой стадии.

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