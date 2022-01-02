"Челси" отыгрался с 0:2 в матче с "Ливерпулем"

мане открыл счет в матче. Фото: Reuters

Сегодня, 2 января, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Ливерпуль". Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте после ошибки защитника отличился нападающий красных Садио Мане. На 26-й минуте гол в ворота "Челси" забил форвард Мохамед Салах, пас на египтянина сделал Трент Александер-Арнольд.

Салах обманул защтника и вратаря и точно пробил левой в ближнй угол.

На 42-й минуте результативный удар по воротам "Ливерпуля" нанёс полузащитник "Челси" Матео Ковачич. Он поймал мяч за линией штрафной и отправил впритирку со штангой. В добавленное к первому тайму время хавбек синих Кристиан Пулишич сравнял счёт в матче.

После блестящего первого тайма команды провели очень осторожный второй, в котором голов не было забито. Хотя гости в нескольких эпизодах были близки к тому, чтобы забить третий мяч.

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"Челси" набрал 43 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Ливерпуль" (42) находится на 3-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях "Манчестер Сити" (53), который является также действующим чемпионом Англии.