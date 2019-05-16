Челси" определился с новым главным тренером

Фрэнк Лэмпард. Фото: REUTERS

Руководство лондонского "Челси" и решило освободить Маурицио Сарри с поста главного тренера и уже подыскали замену итальянскому специалисту.

Боссы "синих" хотят назначить любимца фанатов Фрэнка Лэмпарда руководителем команды, сообщает "Sport Mediaset".

Бывший полузащитник "Челси" должен заменить на Стэмфорд Бридж Маурицио Сарри, который не привык к английской Премьер-лиги, а также испортил отношения с менеджментом клуба и болельщиками. На долю 60-летнего итальянца не повлияет даже то, что он финишировал 3-м в чемпионате и вывел лондонцев в финал Лиги Европы.

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Лэмпард сейчас возглавляет "Дерби Каунти" и борется за выход в АПЛ в плей-офф Чемпионшипа. В статусе игрока англичанин провел 648 матчей за "Челси" (211 голов) и получил 3 титула чемпиона Англии и торжествовал в Лиге чемпионов 2011/12.