"Челси" определился с будущим самого дорогого вратаря мира

Кэпа Аррисабалага не оправдал возложенных на него надежд. Фото: Reuters

Английский "Челси" рассчитывает на своего вратаря 21-летнего Кэпу Аррисабалагу, который потерял место в составе команды.

Новый наставник команды Томас Тухель поддержит голкипера игровой практикой в ​​матче Куба Англии, сообщает Sky Sports.

"Мы рассчитываем на Кэпу, и нам нужны три сильных вратаря, чтобы достичь наших целей", - сказал Тухель.

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Испанский вратарь потерял место в составе английской команды в текущем сезоне. Предыдущий наставник команды Фрэнк Лэмпард подписал вратаря "Ренна" Эдуарда Мэнди, которому доверил позицию голкипера.

В 2018 году году "Атлетик" из Бильбао продал Кэпу в "Челси" за €80 млн, что является абсолютным рекордом за всю историю футбола среди трансферов вратарей.

11 февраля "Челси" сыграет в матче 1/8 Кубка Англии. Начало игры в 22:00.