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пятница, 02 апреля 2021 12:27

Бывший звездный игрок "Интера" побил отца в состоянии алкогольного опьянения

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Бывший звездный игрок &quot;Интера&quot; побил отца в состоянии алкогольного опьянения
Фредди Гуарин 6 сезонов играл за "Интер". Фото: Gettyimages.com

Бывший игрок итальянского "Интера" и сборной Колумбии 34-летний Фредди Гуарин попал в громкий скандал.

Полиция задержала колумбийца возле его дома в Медельине. Гуарин был явно навеселе и с большими пятнами крови на одежде, сообщает El Tiempo.

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Полицию вызвали родители футболиста. Гуарин в неадекватном состоянии избил собственного отца и других членов семьи. Травмы получил и сам полузащитник, поэтому его доставили в больницу. Там он напал на персонал, из-за чего полицейским снова пришлось вмешиваться.

Теперь футболисту грозит уголовная ответственность за домашнее насилие и физическое сопротивление работникам полиции.

Фредди Гуарин известный выступлениями в составе "Порту" и "Интера". В чемпионате Италии играл 6 лет. Потом поехал в Китай, где защищал цвета "Шаньхань Шэньхуа".

Был одним из лидеров сборной Колумбии. В составе национальной команды выступал 10 лет.

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