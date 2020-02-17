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понедельник, 17 февраля 2020 20:11

Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча

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Бывший вратарь &quot;Динамо&quot; пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
Максим Коваль играет в Саудовской Аравии уже третий год. Фото: ФК "Динамо"

Украинский вратарь Максим Коваль пропустил курьезный гол на последних минутах игры от вратаря соперника.

Инцидент произошел 15 февраля в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Команда украинского вратаря "Аль-Фатех" принимала "Аль-Файсали".

Голкипер гостей пошел к воротам Коваля на последний угловой на 4-й компенсированной минуте матча при счете 2: 1. После подачи с углового Мустафа Малаека переправил мяч в ворота бывшего вратаря "Динамо".

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В текущем сезоне Максим Коваль сыграл только один "сухой матч" в 18 встречах и 34 пропускании мяча. "Аль-Фатех" занимает последнее место в чемпионате Саудовской Аравии. В Украине ворота играл за "Металлург" Запорожье. "Динамо" и "Говерлу.

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