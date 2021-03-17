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среда, 17 марта 2021 11:04

Бывший тренер нашел Яремчуку достойный клуб

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Бывший тренер нашел Яремчуку достойный клуб
ПРоман Яремчук не впечатлил в последнем матче против "Брюгге". Фото "Гент"

Бывший наставник "Гента" Тронн Солльед оценил уровень игры форварда бельгийской команды Романа Яремчука.

"Яремчук очень качественный. Он лучше, чем многие считают. На мой взгляд, Роман сразу мог бы заиграть, например, в "Ливерпуле". Поверьте мне. И здесь дело не только в его действиях за "Гент". Я видел, как он играет в составе сборной Украины ", - цитирует Солльеда.

Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" в 2017 году за 2 миллиона евро.

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В текущем сезоне Яремчук сыграл 33 матча за "Гент" во всех соревнованиях, записав в свой актив 18 голов и 5 голевых пасов. В последнем матче его "Гент" без вариантов проиграл лидеру чемпионата "Брюгге" - 0:4.

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