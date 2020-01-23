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четверг, 23 января 2020 11:40

Бывший президент УЕФА Платини возвращается в футбол после дисквалификации за коррупцию

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Бывший президент УЕФА Платини возвращается в футбол после дисквалификации за коррупцию
Мишель Платини пытается восстановить карьеру футбольного чиновника. Фото: Reuters

Бывший руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини возвращается в большой футбол.

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" стал советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пиа, сообщает AFP

Осенью 2015 года Платини был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности за получение от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера 1,8 млн евро из средств организации. Позже дисквалификация была сокращена до четырех лет.

Срок отстранения Платини истек 8 октября 2019-го. 16 декабря стало известно, что ФИФА подала в суд на Платини и Блаттера, требуя взыскать те же 1,8 млн евро.

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Мишель Платини был президентом УЕФА с 2007-го до 2015 года.

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