Бывший капитан "Динамо" в форме российского клуба устроил драку на футзальном турнире

Тарас Михалик выступал за "Динамо" 7 сезонов. Фото: из открытых источников

Бывший капитан "Динамо" и экс-игрок сборной Украины, а ныне футболист "Волыни" Тарас Михалик стал одним из главных фигурантов драки во время "Новогоднего турнира" по футзалу в Луцке.

Михалик после ряда эпизодов, где соперники его команды играли довольно грубо, не выдержал и начал драку. После этого в схватку вступили также запасные игроки обеих команд.

Благодаря арбитрам и персонала серьезной драки не произошло. В результате Михалик был удален и не смог доиграть встречу до конца.

Команда Михалика, которая представляла родной город экс-игрока сборной Украины - Любешов, играла в форме московского "Локомотива", цвета которого Тарас защищал с 2013 по 2019 год, пишет "Футбол 24"

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"Новогодний турнир" по футзалу в Луцке проводится уже 23 года подряд. На этот раз, кроме Михалика, там сыграли также такие известные футболисты, как Артем Федецкий, Вячеслав Шарпар и Олег Герасимюк.