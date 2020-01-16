Бывший игрок украинского клуба пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Алексей Сучков выступал за "Карпаты" в течение 6 лет. Фото: из открытых источников

Белорусский футболист Алексей Сучков пожизненно отстранен от футбола за участие в договиних матчах.

Как говорится на сайте ассоциации "Белорусская федерация футбола", игроки получили наказание за "получение вознаграждения за оказание влияния на результаты соревнований".

В общем дисквалификации получили 16 футболистов. Однако только двое получили пожизненную дисквалификацию. Это Алексей Сучков и Валерий Белявский. Остальные - от одного до трех лет дисквалификации, сообщает "24 канал".

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Алексей Сучков выступал за львовские "Карпаты" в 2002-2008 годах. В Украине также выступал за "Харьков".