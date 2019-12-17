Бывший игрок "Шахтера" стал президентом польского клуба

Войцех Ковалевски имеет опыт выступлений за московский "Спартак" Фото: из открытых источников

Бывший вратарь "Шахтера" Войцех Ковалевски получил новую работу.

Ковалевски стал президентом польского клуба "Стомил", который выступает во втором по силе местном дивизионе, сообщает "Футбол 24"

"Спасибо за доверие. Я знаю, что перед нам стоит большая задача. Только совместными усилиями мы сможем достичь наших целей. Для меня это новый опыт и вызов", - прокомментировал свое назначение Ковалевски.

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Войцех Ковалевски выступал за "Шахтер" в 2002-2003 годах, и помог "горнякам" стать чемпионом Украины в сезоне 2001/02.