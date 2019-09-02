Бывший форвард сборной Украины близок к переходу в турецкий клуб

Евгений Селезнев снова будет выступать в чемпионате Турции

Экс-нападающий "Малаги" Евгений Селезнев в ближайшее время должен перейти в "Бурсаспор", информирует "sabah.com.tr".

По данным источника, украинец уже прошел медосмотр и в течение дня клуб должен объявить о подписании с ним контракта.

В начале августа Селезнев расторг контракт с "Малагой", а затем в турецких СМИ появилась информация о возможном переходе украинского форварда в "Гезтепе".

Ранее экс-нападающий "Шахтера" и "Днепра" и сборной Украины в чемпионате Турции выступал за "Карабюкспор" и "Акхисар Беледиеспор", причем последних покинул из-за конфликта с главным тренером команды.

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За полгода в "Малаге" Селезнев принял участие всего в 12 матчах (2 — в основе), забитыми мячами так и не отличился. На данный момент "Бурсаспор" занимает четвертое место в чемпионате Турции после трех туров. Следующий матч зелено-белые проведут 15 сентября, когда дома будут принимать "Османлыспор".