Бывшего игрока "Зари" выгнали из автобуса и исключили из заявки на матч Лиги чемпионов

Деннис Бонавентуре в течение одного сезона играл в Украине. Фото: ФК "Заря"

Бывший форвард "Зари" Деннис Бонавентуре, который сейчас выступает за "Брюгге", попал в скандал.

Перед матчем Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд Деннис устроил скандал в автобусе команды из-за того, что его посадили не в то место, на котором он хотел сидеть. В итоге игрока выгнали из автобуса и исключили из заявки на матч с "Боруссией" Дортмунд, пишет The Sun

Эту информацию подтвердил и главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман, который заявил, что Бонавентуре исключен из заявки по дисциплинарным причинам.

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Деннис Бонавентуре выступал за "Зарю" в сезоне 2016/17. В услугах игрока заинтересованы ряд европейского футбола - "Наполи", "Арсенал", "Боруссии" Дортмунд. Игрок оценивается в 20-25 млн евро.