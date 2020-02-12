Бывшего игрока "Зари" продадут в "Боруссию" за 25 млн евро

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 828
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 1935
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 1953
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 585
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 5463
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2079
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1926
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
7
15
9
11
11
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Видео
Все видео
В Нидерландах футболист забил Курьезный гол в свои ворота на последних минутах игры
В Нидерландах футболист забил Курьезный гол в свои ворота на последних минутах игры
"Динамо" на сборах не смогло победить белорусскую команду
"Динамо" на сборах не смогло победить белорусскую команду
Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче
Новичок "Боруссии" невероятным ударом забил в дебютном матче
В центральном матче чемпионата Германии обошлись без забитых мячей
В центральном матче чемпионата Германии обошлись без забитых мячей
Благодаря трем ассистам Месси "Барселона" одержала тяжелую победу
Благодаря трем ассистам Месси "Барселона" одержала тяжелую победу
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 585
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1926
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1053
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1035
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 900
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 19:08

Бывшего игрока "Зари" продадут в "Боруссию" за 25 млн евро

  Комментировать
Бывшего игрока &quot;Зари&quot; продадут в &quot;Боруссию&quot; за 25 млн евро
Деннис Бонавентуре сыграл за "Зарю" 22 матча, в которых забил 6 мячей

Нападающий "Брюгге" Деннис Бонавентуре, который известен в Украине по выступлениям в составе "Зари", в летнее трансферное окно с большой долей вероятности покинет клуб.

22-летний футболист находится в сфере внимания "Ньюкасла", "Брайтона", "Шеффилд Юнайтед", "Уотфорда", "Монако" и "Сампдории". "Ньюкасл" в середине января даже пытался договориться с "Брюгге" о переходе Денниса. Сообщает sport.ua.

Однако фаворитом в гонке за форварда ныне является дортмундская "Боруссия". Руководство немецкого клуба видит в нигерийском футболисте большой потенциал, а потому готово побороться за право подписать с ним контракт.

Боссы "Брюгге" не намерены удерживать Денниса Бонавентуре, но готовы отпустить его только за сумму не менее 25 млн евро.

В 2017 году Бонавентуре перешел из луганской "Зари" в "Брюгге" за 1 млн евро.

В нынешнем сезоне Деннис Бонавентуре провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 2 результативными передачами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшего игрока "Зари" продадут в "Боруссию" за 25 млн евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Черчилль сказал слова, которые стали любимыми для всех политиков

Запустили первый украинский ядерный реактор

Тюремщики убили украинскую разведчицу

Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault

Тризуб официально стал гербом

Украинец создал первый пассажирский самолет в мире

Подростка спасли новым лекарством

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 52635
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 18135
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 17722
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 13627
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 12915
Спорт
"Динамо" проиграло четвертой команде Казахстана
"Динамо" проиграло четвертой команде Казахстана
Для киевского "Динамо" евросезон окончательно закончился
Для киевского "Динамо" евросезон окончательно закончился
 Просмотров: 27
Игроки "Динамо" зарабатывают менее 1 тыс. долларов - СМИ
Игроки "Динамо" зарабатывают менее 1 тыс. долларов - СМИ Просмотров: 909
Стало известно, какую зарплату получает Зинченко в "Манчестер Сити"
Стало известно, какую зарплату получает Зинченко в "Манчестер Сити" Просмотров: 828
Брайанта с дочерью похоронили 7 февраля
Брайанта с дочерью похоронили 7 февраля Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
4
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
Голосов: 203
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua