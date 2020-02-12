Бывшего игрока "Зари" продадут в "Боруссию" за 25 млн евро

Деннис Бонавентуре сыграл за "Зарю" 22 матча, в которых забил 6 мячей

Нападающий "Брюгге" Деннис Бонавентуре, который известен в Украине по выступлениям в составе "Зари", в летнее трансферное окно с большой долей вероятности покинет клуб.

22-летний футболист находится в сфере внимания "Ньюкасла", "Брайтона", "Шеффилд Юнайтед", "Уотфорда", "Монако" и "Сампдории". "Ньюкасл" в середине января даже пытался договориться с "Брюгге" о переходе Денниса. Сообщает sport.ua.

Однако фаворитом в гонке за форварда ныне является дортмундская "Боруссия". Руководство немецкого клуба видит в нигерийском футболисте большой потенциал, а потому готово побороться за право подписать с ним контракт.

Боссы "Брюгге" не намерены удерживать Денниса Бонавентуре, но готовы отпустить его только за сумму не менее 25 млн евро.

В 2017 году Бонавентуре перешел из луганской "Зари" в "Брюгге" за 1 млн евро.

В нынешнем сезоне Деннис Бонавентуре провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 2 результативными передачами.