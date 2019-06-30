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воскресенье, 30 июня 2019 10:26

Бывшая звезда "Реала" возглавил "Олимпик"

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Бывшая звезда &quot;Реала&quot; возглавил &quot;Олимпик&quot;
Жулио Сезар выступал в составе "Реала"

"Олимпик" определился с новым главным тренером.

Как стало известно Footboom, донецкую команду возглавил 40-летний бразильский специалист Жулио Сезар. Контракт с Жулио Сезаром "Олимпик" еще не подписал, но его уже представили команде. Бразилец уже провел две тренировки - с пятницы, 28-го июня.

Жулио Сезар Сантос Корреа, или просто Жулио Сезар в бытность футболистом (центральный защитник) играл за такие клубы, как мадридский "Реал", "Милан", "Бенфику" и "Олимпиакос". Карьеру он завершал в MLS.

После того, как Жулио Сезар повесил бутсы на гвоздь, он получил тренерскую лицензию UEFA Prо. Работал также послом в Фонде "Реала" (Мадрид) в Бразилии.

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В январе 2019 года Жулио Сезар был назначен главным тренером испанской любительской команды "Кристо Атлетико" (Паленсия).

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Дата
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