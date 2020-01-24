Бывшая первая ракетка женского тенниса завершила карьеру после поражения на Australian Open

Каролин Возняцки провела в профессиональном теннисе 15 лет. Фото: Reuters

Датчанка Каролин Возняцки завершила спортивную карьеру.

Бывшая первая ракетка мира ранее объявила, что прекратит выступления после Открытого чемпионата Австралии. 24 января она проиграла в третьем круге турнира представительнице Туниса Онс Жабер.

Возняцки выступала на профессиональном уровне с 2005 года. За 15 лет в профессиональном теннисе Возняцки выиграла Australian Open-2018 и еще 29 титулов. Еще датчанка дважды играла в финале US Open.

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Каролин Возняцки 71 неделю провела на первой строчке рейтинга женского тенниса и занимает по этому показателю девятое место в истории.