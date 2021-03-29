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понедельник, 29 марта 2021 09:07

Бущан взял на себя ответственность за ничью с Финляндией

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Бущан взял на себя ответственность за ничью с Финляндией
Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан взял на себя вину за пропущенный гол в матче квалификации Кубка мира против Финляндии.

Вратарь "Динамо" дезориентировал своего одноклубника Виталия Миколенко, что привело к пенальти.

"В целом, конечно, недовольны результатом, недовольны концовкой игры. В последние 5 минут можно было сыграть грамотнее. Контролировали игру, имели достаточно моментов. Проанализируем эту игру и будем готовиться к следующей.

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Финны хорошо обороняются. Команда добротная, борется до последней минуты. Не хватило нам в конце концентрации.

Перед пенальти Шевченко хотел поддержать меня, чтобы я выручил команду. Немного не хватило, чтобы отбить мяч.

Конечно, поддержали Миколенко. Надо было мне подсказать, чтобы он выбивал мяч, а я сказал, чтобы он мне сбрасывал. Наверное, я его запутал. Хотел бы извиниться", - отметил Бущан в эфире телеканала "Футбол 1".

В матче 2-го тура отбора к Кубку мира Украина не смогла обыграть Финляндию - 1:1.

В другом матче группы Франция в гостях переиграла Казахстан - 2:0.

31 марта команда Андрея Шевченко проведет домашний матч против казахов. Начало игры в 21:45.

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