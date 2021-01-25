"Брюгге" победил главного конкурента в чемпионате Бельгии

Баст Дост забил первый гол за "Брюгге" Фото: Gettyimages.com.

Соперник "Динамо" в матче 1/16 Лиги Европы "Брюгге" одержал важную победу в матче чемпионата Бельгии.

Лидер турнирной таблицы сумел переиграть своего главного преследователя "Генк" - 3:2.

Новичок "Брюгге" Баст Дост открыл счет в начале игры. Гости еще в 1-м тайме смогли не только забить в ответ, но и выйти вперед.

Во 2-м тайме хозяева забили дважды. Рюн Вормер сравнял счет в середине 2-й половины игры, а под конец тайма Брэндон Мехеле принес "Брюгге" победу. Теперь расстояние между 1-м и 2-м местом в чемпионате Бельгии составляет 12 очков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не сумело обыграть сборную Иордании

18 февраля "Динамо" и "Брюгге" сыграют в Киеве. За неделю команды проведут игру в Бельгии.