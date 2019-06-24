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понедельник, 24 июня 2019 19:00

Британский теннисист возобновил карьеру и выиграл турнир с металлическим бедром

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Британский теннисист возобновил карьеру и выиграл турнир с металлическим бедром
Энди Маррей хочет вернуться в большой теннис

Британский теннисист Энди Маррей успешно возобновил теннисную карьеру. 32-летний спортсмен 23-го июня выиграл на турнире в Лондоне (Великобритания).

11 января 2019 года экс-первая ракетка мира Энди Маррей из-за проблем со здоровьем решил поставить точку в профессиональной карьере. Маррей на пресс-конференции со слезами объявил о завершении карьеры, что удивило теннисную общественность.

Причиной такого решения 31-летнего теннисиста стала сильная боль в правом бедре, которая часто беспокоит Маррея. Ранее ему уже делали операцию на болевой участок.


Весной стало известно, что Энди все же попытается вернуться. Мюррей заявился на турнир в Лондоне в парном разряде. Вместе с испанцем Фелисиано Лопесом Энди добрался до финала, где им противостояли Джо Солсбери и Раджив Рам.

Лопес/Маррей одержали победу в трех сетах. Кроме того, Лопес выиграл соревнования в Лондоне в одичному разряде.

Что касается Маррея, то для Энди эта победа является особенной, ведь он победил с металлическим бедром. После Australian Open ему сделали операцию.

"Я выиграл титул с металлическим бедром. В первую очередь для меня это психологическая победа. Это совсем другой титул, гораздо более особенный, чем много моих одиночных титулов, по очень многим причинам. Это здорово, что мне удалось выиграть, учитывая то, в каком состоянии я был несколько месяцев назад. Даже два месяца назад я абсолютно об этом не думал.

Выиграть парный титул – это не то, что я мог себе представить, думая о своем возвращении. Я просто был очень, очень счастлив, что не чувствовал боли и мог просто наслаждаться" жизнью, занимаясь обычными вещами. Так что, это действительно особая победа,
– сказал Энди.

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Сейчас Маррей рассматривает различные варианты развития своей карьеры. Британец попробует свои силы в одиночном разряде. Возможно, Маррей выступит не в паре уже на кортах US Open. Для этого британец возьмет паузу в выступлениях, чтобы лучше подготовиться. В конце концов, все будет зависеть от здоровья теннисиста.

https://24tv.ua
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