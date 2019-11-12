Бразильский клуб хочет подписать защитника "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"Заказали и используют украинские политики" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали и используют украинские политики" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 27
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3294
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 495
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 297
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1152
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2898
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2124
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2241
Фото
Все фото
11
17
14
3
15
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Видео
Все видео
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
"Ювентус" оказался сильнее "Милана"
"Ювентус" оказался сильнее "Милана"
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
Расисты отправили в отставку главу федерации футбола Болгарии
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в главном матче АПЛ
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в главном матче АПЛ
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1242
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 936
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3834
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2106
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 576
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 15:27

Бразильский клуб хочет подписать защитника "Динамо"

  Комментировать
Бразильский клуб хочет подписать защитника &quot;Динамо&quot;
Сидкелей не провёл ни одного матча за "Динамо" в этом сезоне. Фото: из открытых источников

Бразильский "Коринтианс" проявляет интерес защитником "Динамо" Сидклея. Бразилец не имеет игровой практики в Украине.

Клуб из Сан-Паулу рассматривает вариант с подписанием 26-летнего игрока "бело-синих", поскольку находится в активном поиске усиления левого фланга обороны, информирует "Динамомания"

Динамо не хочет отдавать Сидклея в аренду и настаивает на продаже - киевляне требуют немалую сумму за бразильца

"Коринтианс" уже пытался арендовать Сидклея, но "Динамо" не отпустило игрока на родину, настаивая на полноценном трансфере. За бразильца киевляне хотят получить 5 миллионов евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алиев и Милевский встретились в пивном баре

Сидклей перешел в Динамо летом 2018-го года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за первую команду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бразильский клуб хочет подписать защитника "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Гетман узаконил самостоятельность украинской церкви

Появились новые деньги

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 16389
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 13617
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 25 Просмотров: 12601
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 12177
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 8136
Спорт
Матч немецкой Бундеслиги завершился грандиозным скандалом
Матч немецкой Бундеслиги завершился грандиозным скандалом Просмотров: 567
Тренер итальянского клуба пригласил фанатов команды выпить пива в баре
Тренер итальянского клуба пригласил фанатов команды выпить пива в баре Просмотров: 99
"Динамо" хотят наказать на серьезную сумму за скандальный матч против "Шахтера"
"Динамо" хотят наказать на серьезную сумму за скандальный матч против "Шахтера" Просмотров: 405
Стало известно, где может продолжить карьеру Тайсон
Стало известно, где может продолжить карьеру Тайсон Просмотров: 747
Боссы "Ювентуса" хотят разобраться с Роналду
Боссы "Ювентуса" хотят разобраться с Роналду Просмотров: 855
Больше всего комментируют
25
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 876
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua