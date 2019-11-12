Бразильский клуб хочет подписать защитника "Динамо"

Сидкелей не провёл ни одного матча за "Динамо" в этом сезоне. Фото: из открытых источников

Бразильский "Коринтианс" проявляет интерес защитником "Динамо" Сидклея. Бразилец не имеет игровой практики в Украине.

Клуб из Сан-Паулу рассматривает вариант с подписанием 26-летнего игрока "бело-синих", поскольку находится в активном поиске усиления левого фланга обороны, информирует "Динамомания"

Динамо не хочет отдавать Сидклея в аренду и настаивает на продаже - киевляне требуют немалую сумму за бразильца

"Коринтианс" уже пытался арендовать Сидклея, но "Динамо" не отпустило игрока на родину, настаивая на полноценном трансфере. За бразильца киевляне хотят получить 5 миллионов евро.

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Сидклей перешел в Динамо летом 2018-го года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за первую команду.