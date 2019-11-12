Бразильский клуб хочет подписать защитника "Динамо"

Бразильский "Коринтианс" проявляет интерес защитником "Динамо" Сидклея. Бразилец не имеет игровой практики в Украине.
Клуб из Сан-Паулу рассматривает вариант с подписанием 26-летнего игрока "бело-синих", поскольку находится в активном поиске усиления левого фланга обороны, информирует "Динамомания"
Динамо не хочет отдавать Сидклея в аренду и настаивает на продаже - киевляне требуют немалую сумму за бразильца
"Коринтианс" уже пытался арендовать Сидклея, но "Динамо" не отпустило игрока на родину, настаивая на полноценном трансфере. За бразильца киевляне хотят получить 5 миллионов евро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алиев и Милевский встретились в пивном баре
Сидклей перешел в Динамо летом 2018-го года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за первую команду.
Комментарии