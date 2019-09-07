Братья Суркисы оказались в центре международного коррупционного скандала

Братьям Суркисам не впервые слышать обвиения в коррупции

УЕФА перечислял на протяжении 15 лет около 380 млн евро, предназначенных УАФ, оффшорной компании президента "Динамо" Игоря Суркиса, сообщает Der Spiegel.

Издание получило в распоряжение записку для внутреннего пользования в УЕФА, которую составил 15 декабря 2016-го один из высокопоставленных сотрудников организации.

В записке указано, что УЕФА на протяжении 15 лет платил деньги, предназначенные УАФ, оффшорной компании на Британских Виргинских островах. Компания называлась Newport Management Limited. В записке подозревается, что ее контролировал Игорь Суркис.

В 2016-м УЕФА посещал офис "Динамо", чтобы провести проверку на соответствие клуба правилам финансового фэйр-плей. Тогда аудиторы УЕФА обнаружили, что клуб финансируется третьим лицом через оффшоры на Британских Виргинских островах – компанией Newport Management Limited.

Деньги УЕФА перечислялись на тот же счет, с которого сотрудникам "Динамо" выплачивалась зарплата. Всего УЕФА провел платежи с 2002 по 2008 год на сумму 50 млн евро и еще около 400 платежей в период с 2006 по 2016 год на общую сумму 338,6 млн евро.

Между компанией Newport Management Limited и УАФ с 1999 года существует агентское соглашение, оно дает компании полный контроль над финансовыми операциями ассоциации.

О том, что компания Newport Management Limited принадлежит Игорю Суркису, сообщает в приговоре Высшего суда в Лондоне в 2009 году.

Der Spiegel обратился в "Динамо" с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но в ответ получил объяснение, что клуб прошел многочисленные проверки со стороны налоговой службы Украины, аудиторов УЕФА и других органов. Также киевляне обвинили издание в нарушении основных этических принципов журналистики.

Позже клуб ответил на второе письмо Der Spiegel, отклонив подозрения в незаконном присвоении денег УЕФА, заявив, что они были необоснованными и манипулятивными. Издание хочет провести личную встречу с Игорем Суркисом, но она будет возможна только после возвращения президента из отпуска.

УЕФА подтвердил, что проводил все платежи для УАФ компании Newport Management Limited с 1999 по 2016 год. Только в 2016-м союз осознал, что деньги перечислялись той же компании, которая принадлежит президенту "Динамо", после чего начал проводить платежи на счет УАФ в Украине.

Также есть версия, что в 2015-м представитель УАФ факсом попросил прекратить проводить платежи на счет Newport Management Limited. Но факс, скорее всего, остался без внимания УЕФА, деньги продолжали присылать компании Newport Management Limited.

Только в 2016-м УЕФА получил письменный запрос от УАФ с просьбой присылать платежи на счет в Кипре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Григорию Суркису исполнилось 70 лет

Братья Суркисы являются владельцами "Динамо" с 1993 года.