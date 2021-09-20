Братья Кличко рассказали, сколько раз им предлагали сменить гражданство

Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году.Фото: "Спорт-Экспресс"

Экс-чемпионы мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) и Виталий Кличко (45-2, 41 КО) рассказали о предложениях о смене гражданства, которые они получали.

"Первое предложение поступило после того, как я стал чемпионом мира по кикбоксингу в 1992 году. Приехал канадский промоутер и сделал предложение уехать в Канаду. А брат маленький, родители. Я учусь в институте. Нужно было все бросить и уехать. Ясно, что отказался". Сообщает lb.ua.

"Потом предложения посыпались после Олимпийских игр. И их было много. Но ведь от цвета паспорта ничего не меняется. Смысл?" – сказал Виталий.

"Были официальные предложения, подписанные руководителями партий, городов, официальные письма со словами "Примите гражданство". Мое мнение: что изменится в моей жизни? Вообще ничего. У меня было, признаюсь, два гражданства – советское много лет назад и украинское.

Здесь я повторю уже сказанное: "Не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны". Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах? Как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю", – сказал Владимир.

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Виталий Кличко выиграл первый титул чемпиона в поединке с британцем Херби Хайдом в 1999-м. Владимир Кличко был олимпийским чемпионом и обладателем трех основных поясов чемпиона за версиями WBA, WBO, і IBF.