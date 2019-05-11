"Боруссия" возродила интригу в бундеслиге

"Боруссия" победила, хотя пропустила на последней минуте

Боруссия" из Дортмунда выиграла предпоследний тур бундеслиги в "Фортуны" из Дюссельдорфа - 3:2 и не позволила "Баварии" праздновать досрочную победу в чемпионате Германии.

"Бавария" на выезде не смогла преодолеть берлинскую "Герту" - 0:0. В середине второго тайма подопечные Нико Ковача сумели открыть счет, но судья гол отменил из-за офсайда.

В заключительные минуты игры мюнхенцы пошли на штурм, который, однако, не завершился взятием ворот.

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За тур до окончания первенства в "Баварии" - 75 баллов, а в "Боруссии" - 73.