"Боруссия" с помощью Холанда разгромила "Айнтрахт"

"Боруссия" временно поднялась на вторую строчку

В 22-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" принимала "Айнтрахт". Норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд вновь забил.

В первом тайме хозяевам удалось забить лишь однажды, счет во встрече открыл Лукаш Пищек. Об этом пишет xsport.ua

В дебюте второй половины поединка Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд довели счет до разгромного, а окончательные цифры на табло установил хавбек "шмелей" Рафаэл Геррейро.

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4:0 – "Боруссия" легко громит "Айнтрахт" и поднимается на вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Однако, у конкурентов есть матч в запасе.