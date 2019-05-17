Бородатый итальянец затмил Роналду и Месси

Давиде Москарделли слишком хорош для "Золотого мяча"

39-летний итальянский нападающий "Пизы" Давиде Москарделли стал знаменитым в один момент.



9 мая на YouTube-канале MatigolVidz вышла видеонарезка с голами и зрелищными моментами в исполнении футболиста. Ролик называется "Давиде Москарделли слишком хорош для Золотого мяча". Через несколько дней он собрал более 4.5 миллиона просмотров по количеству подписчиков канала чуть больше 50 тысяч человек

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В течение карьеры Москарделли выступал массы итальянских клубов: "Маккарезе", "Гуидония-Монтечелио", "Санджованнезе", "Триестина", "Римини", "Чезену", "Пьяченцу", "Кьево", " Болонью "," Лечче "и" Ареццо ". Всего провел 538 матчей во всех турнирах, где забил 162 мяча и отдал 19 результативных передач.