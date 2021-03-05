Болельщик обматерил украинскую биатлонистку

Украинскую биатлонистку Анастасию Меркушину обматерили после неудачного выступления.

На чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины в эстафете претендовала на медали, но ошибка при передаче эстафеты между Юлией Джимой и Меркушиной привели к потере медалей.

После соревнований Меркушина опубликовала пост, в котором разместила скриншот с сообщением одного из болельщиков в сети.

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"Тварь ты, бл*ть. Мало того, что из-за тебя сборную дисквалифицировали, ты передачу не смогла взять нормально, а уже погналась. Так еще и ездишь, как ребенок - в штиль на штрафной круг умудрилась уйти. Ты забрала в Украины сегодня медаль, возможно, и золоту. Позорище ", - написал биатлонистке подписчик.



"Сегодня я поняла одну вещь. Команда - это не только победы, но и поддержка в трудном положении. И в этом мы сегодня были лучше, но когда пишут болельщики такое ..." - написала Меркушина в Facebook.

В женской эстафете в чешском Нове Место Анастасия Меркушина на своем этапе пошла на штрафной круг. А во время передачи эстафеты от Юлии Джими Меркушино произошел спорный эпизод, через который Украину начала дисквалифицировали, но после подачи протеста вернули 4-е место. 5 марта на чемпионате мира эстафету побегут мужчины.