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суббота, 13 февраля 2021 06:11

Болельщица показала Надалю неприличный жест на Australian Open

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Болельщица показала Надалю неприличный жест на Australian Open
Рафаэль Надаль занимает 2 место в рейтинге сильнейших теннисистов мира. Фото: REUTERS

В матче 2-го круга Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль не имел никаких проблем с американцем Майклом ММО - 6:1, 6:4, 6:2.

Когда Рафа подавал на 2-й сет, одна из зрительниц на трибунах начала громко кричать и мешать ему выполнять подачу. Судья попросил ее успокоиться, но в ответ она показала Надалю неприличный жест в виде среднего пальца.

Надаль в ответ только рассмеялся. Болельщица продолжала мешать проводить поединок, за что ее вывели со стадиона.

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12 февраля Рафаэль Надаль сыграет в 3-м круге Australian Open против британца Кэмерона Норри.

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Дата
13
февраля

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