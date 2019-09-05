Боксер выбросил в реку золотую олимпийскую медаль

5 сентября 1960 года завершился боксерский турнир на летних Олимпийских играх в Риме. В финале полутяжелом весовой категории - до 81 кг - американский юноша Кассиус Клей, 18 лет, победил единогласным решением судей 25-летнего поляка Збигнева Петшиковского и завоевал золотую медаль. В 1964 году Кассиус Клей стал чемпионом мира среди профессионалов в супертяжелом весе и уже как Мухаммед Али - сменил имя в том же году - стал одним из величайших боксеров в мировой истории.

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Петшиковский подходил к финальному бою в статусе действующего чемпиона Европы и бронзового медалиста предыдущей Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Клей имел за плечами несколько победных любительских турниров в США и выигрыш отборочного турнира к Олимпийским играм. В турнире полутяжей на Олимпийских играх он был самым молодым. Опытный поляк неплохо проводил поединок, заставлял соперника промахиваться, удачно действовал на контратаках. Но полностью провалил третий, заключительный, раунд и судьи со счетом 5:0 отдали победу молодому Клею.

Интересно, что в четвертьфинале Клей с аналогичным счетом победил действующего олимпийского чемпиона, советского боксера Геннадия Шаткова. Правда естественный средневес Шатков выступал не в своем весе. В сборной СССР не было достойного боксера в полутяжелом весе и ему поручили набирать вес.

Много лет спустя Петшиковский встретился с Али.

Он сердечно обнял меня, хотя был уже очень известным и ... крикливым

- Английское телевидение организовало в Лондоне встречу с бывшими соперниками Мухаммеда Али, - рассказал в одном из интервью польский боксер. - Когда ведущий программы спросил его, помнит ли, с кем он дрался в олимпийском финале в Риме, Али ответил, что с поляком. "Но он живет за " железным занавесом", - добавил Али. Он удивился, когда через некоторое время я оказался рядом. Он сердечно обнял меня, хотя был уже очень известным и ... крикливым.

Вскоре после победы на Олимпийских играх Кассиус Клей выбросил свою медаль в реку Огайо - протестуя против притеснений темнокожих в США. Эта медаль вернулась к нему через 36 лет - на Олимпийских играх 1996 года в Атланте состоялась повторная процедура награждения, на которой Мухаммеду Али вручили дубликат медали.