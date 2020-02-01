"Бока Хуниорс" выкупил контракт динамовца

Самбрано больше года не имел игровой практики

Киевское "Динамо" сообщил о достижении договоренности с аргентинским "Бока Хуниорс" о переходе защитника Карлоса Самбрано. Американский клуб выкупил контракт футболиста с Перу, так Самбрано выступать за "Бока Хуниорс" на постоянной основе.

Стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера. Об этом сообщает sport.ua

Карлос Самбрано присоединился к киевскому "Динамо" в январе 2018 года, однако за первую команду не играл. За молодежный состав защитник провел 7 матчей и забил 1 гол.

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В сезоне 2018/19 перуанец выступал на правах аренды за швейцарский "Базель" (9 матчей, 1 гол).