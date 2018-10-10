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среда, 10 октября 2018 15:16

Блохин рассказал, чего Украине ждать от матча с Италией

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Блохин рассказал, чего Украине ждать от матча с Италией
Блохин прокомментировал предстоящий матч с итальянцами. Фото: tsn.ua

Экс-наставник нашей национальной команды и киевского "Динамо" Олег Блохин поделился мыслями относительно предстоящего поединка между сборной Италии и Украины.

"Соотношение сил соперников На такой вопрос не готов ответить. Чтобы о таком говорить, необходимо сначала подготовиться - изучить как одну, так и другую команду, их склады. А делать какие-то заявления, отталкиваясь только от вывески матча, я не стану.

У меня принцип: ни сборную Украины, ни киевское "Динамо" я не обсуждаю. Об этих командах должны говорить их наставники. Главный тренер находится внутри команды и знает о ней все. Проще критиковать со стороны. Или хвалить. (Улыбается.)

Всегда отталкивался от игры своей команды. По той же Италией мы играли перед чемпионатом мира, сыграли 0: 0, и мы тогда на первое место ставили свою игру, а не рассуждали на тему того, насколько основным составом сыграет с нами соперник.

Наша команда будет спокойно играть в свой футбол, ведь ни команду, ни на ее тренерский штаб сейчас ничего в психологическом плане не давит

На вывеску матча такие нюансы тоже не влияют. Ну и потом, сборной Украины тоже после спарринга с итальянцами проводить матч Лиги наций против Чехии. Так что Шевченко, как и Манчини тоже нужно рационально распределять силы своих футболистов.

Если же говорить о нынешней сборной Италии, то у меня вообще такой вопрос: а у этой команды сейчас разве есть другой состав? Такое ощущение, что Манчини до сих пор не определился с костяком своей сборной.

Сборной Украины будет проще играть в этом матче. Думаю, наша команда будет спокойно играть в свой футбол, ведь ни команду, ни на ее тренерский штаб сейчас ничего в психологическом плане не давит. Нужно использовать спарринг с Италией как один из этапов подготовки к матчу с Чехией, посмотреть, в каком состоянии и игровом тонусе находятся те или иные исполнители, наиграть какие-то тактические моменты.

И в связи с этим мне не совсем понятно, почему Италия должна непременно обыграть Украину. Так, с итальянскими командами у нас всегда матче складываются непросто. Но, с другой стороны, каждый поединок - это отдельная история.

Вот это - максимум, что я могу сказать о предстоящем матче. А анализировать игру соперника, повторюсь, должны тренеры этих команд. Это честно и порядочно, когда к матчу такие комментарии дают только те, кто находится внутри команды. А уже после матча - пожалуйста, каждый может делиться своими впечатлениями от увиденного", - передает слова Блохина dynamo.kiev.ua.

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Под руководством Блохина сборная Украины крупно уступила итальянцам на Кубке мира-2006 (0:3).

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10
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