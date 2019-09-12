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четверг, 12 сентября 2019 15:33

Блохин опроверг, что может вернуться к тренерской работе

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Блохин опроверг, что может вернуться к тренерской работе
После увольнения из "Динамо" Блохин остается без работы

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин прокомментировал слухи о переговорах с греческим ПАОКом.

"Говорят, что я веду переговоры с греческим ПАОКом? Я пока ничего не знаю по этому поводу. Журналисты, написавшие о ПАОК, порой не сообщили, что я могу возглавить" Реал "или" Барселону "? Очень жаль.

Конечно, они врут. Я даже не знаю, откуда взялась эта информация. Сам прочитал, что могу возглавить ПАОК, и стало смешно. Журналисты написали, что им стало известно из близких источников. А кто это близко источник - жена или, возможно, дети Но написали красиво. Предложения были, но, признаюсь честно, не очень. Они меня не устроили ", - рассказал Блохин в комментарии" Footboom ".

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Олег Блохин работал тренером греческих "Олимпиакоса" и ПАОКа, возглавлял сборную Украины. Также имел опыт работы в России, где возглавлял местный клуб ФК "Москва". Последним местом работы Блохина было киевское "Динамо", откуда его освободили весной 2014 года.

https://www.footboom.com
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