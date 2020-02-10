Благодаря трем ассистам Месси "Барселона" одержала тяжелую победу

Лионель Месси показал себя, как настоящий лидер команды. Фото: рейтер

В заключительном матче 23-го тура Ла Лиги "Барселона" на выезде обыграла "Бетис" со счетом 3: 2.

Уже в начале матча Серхио Каналес вывел "Бетис" вперед, реализовав пенальти. Через три минуты "Барселона" сравняла счет после точного удара Фрэнки Де Йонга, повидомоляе "Спортарена"

В середине первой половины встречи хозяева вновь повели в счете - Фекир прицельно пробил в дальний угол ворот каталонцев. "Барселона" отыгралась на 45 + 3 минуте усилиями Серхио Бускетса.

На 72-й минуте Клеман Ленгле принес "Барселоне" победу, замкнув подачу Лионеля Месси со штрафного. Аргентинец отдал три голевые передачи в сегодняшнем поединке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вероятность ухода Месси из "Барселоны" высока, как никогда" - эксперт



"Барселона" набрала 49 очков и занимает второе место Ла Лиги, уступая Реалу три очка. В следующем туре 15 февраля "Барса" дома примет "Хетафе".