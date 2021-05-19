Безус продолжит контракт из бельгийским клубом

Бельгийский "Гент" рассчитывает на продление соглашения с украинским полузащитником Романом Безусом. Клуб уже передумал продавать его.
Об этом сообщает Voetbalbelgie со ссылкой на Het Laatste Nieuws.
В январе этого года Безусу предложили покинуть клуб, но он решил остаться.
С того времени украинец стал одним из ключевых игроков команды, поэтому в "Генте" решили подписать с ним новый контракт. Действующее соглашение действует до лета 2022 года.
Отмечается, что таким образом бельгийский клуб будет иметь сильную позицию в ситуации с возможным переходом Безуса.
Кроме Безуса за "Гент" играют еще два украинца – форвард Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун.
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В 2021-м Роман Безус набрал шесть+четыре по системе "гол+пас" в 15 матчах во всех турнирах за "Гент". Ныне "Гент" пытается выиграть путевку в еврокубки в соперничестве с еще тремя клубами. Сегодня "Гент" проведет решающую игру с "Мехеленом", за который выступает еще один украинец Марьян Швед.
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