Безус помог "Генту" одержать очередную победу

Роман Безус увеличивает свои шансы на попадание в сборную на Евро-2020

Полузащитник "Гента" Роман Безус отличился результативным пасом в матче 26-го тура чемпионата Бельгии против "Эйпена" — 3:2.

29-летний украинец на 12-й минуте, при счете 1:1, сделал ассист со своей половины поля на Джонатана Дэвида. Об этом сообщает "Трибуна".

В текущем сезоне Безус забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах за бельгийский клуб.

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Украинский защитник Игорь Пластун также вышел в стартовом составе. Нападающий Роман Яремчук проходит восстановление после травмы.