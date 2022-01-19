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четверг, 20 января 2022 07:11

Без юмора не обойтись. Как вратарь "Динамо" гримасничал с одноклубника

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Без юмора не обойтись. Как вратарь &quot;Динамо&quot; гримасничал с одноклубника
Георгий Бущан. Фото: ФК "Динамо"

Футболисты "Динамо" в хорошем настроении готовятся ко второй части сезона на сборе в Испании.

В частности, полузащитник Николай Шапаренко давал интервью клубному YouTube-каналу, когда его начал перебивать вратарь Георгий Бущан.

Во время видеосъемки голкипер подошел к своему одноклубнику и начал делать гримасы.

Николай посмотрел на Георгия и спросил журналиста: "А кто это?".

После вопроса все посмеялись, Бущан ушел из кадра, а Шапаренко продолжил давать интервью.

Первый зимний сбор "динамовцы" проводят в Испании. Запланировано проведение четырех спаррингов.

Второй круг УПЛ киевляне начнут поединком против "Ингульца".

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