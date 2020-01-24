Беседин провалил допинг-тест из-за врачебной ошибки - журналист

Артем Беседин может быть отстранен от футбола на 4 года. Фото: из открытых источников

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест из-за врачебной ошибки.

Нападающий самостоятельно не принимал никаких препаратов. Об этом сообщает журналист Олег Ящук.

"Свежая и неутешительная новость: Беседин невиновен. Допинг-контроль провалил из-за ошибки врача. Его вины нет.

Артем не знал, что ему дали. Но это не изменит наказания. Нападающему грозит четыре года без футбола ", - написал Ящук в соцсетях.

"Динамо" уже отстранило главного врача команды Леонида Миронова от работы с первой командой.

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Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4). На этот момент форвард отстранен от тренировок и игр до окончательного решения по этому делу.