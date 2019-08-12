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понедельник, 12 августа 2019 07:44

Беринчик назвал самых тяжелых противников для Усика

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Беринчик назвал самых тяжелых противников для Усика
Определилась точная дата и место возвращения Александра Усика в ринг. Фото - niklife.com.ua

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер будут самыми сложными соперниками украинского боксера Александра Усика при выступлениях в супертяжелой весовой категории.

Но обоих Усик может преодолеть. Об этом рассказал другой украинский боксер Денис Беринчик.

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"Тайсон Фьюри будет сложным, потому что он непредсказуем. Уайлдер тоже непонятно откуда бьет, но в его случае можно предположить, прочитать и показать какую-то тактику, что будет трудно сделать с Тайсоном Фьюри. Я думаю, все эти боксеры получат по зубам. Александру Усику они по зубам. Он их "съест", подготовится к каждому сопернику. В каждом бою нужна своя тактика, техника и стиль ведения поединка. Я думаю, в Усика это все есть", - сказал Беринчик, передает Sportarena.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик определился с датой своего возвращения на ринг. Украинец проведет следующий бой 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго.

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