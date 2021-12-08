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"Бенфика" выиграла в последнем туре Лиги чемпионов у "Динамо"

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&quot;Бенфика&quot; выиграла в последнем туре Лиги чемпионов у &quot;Динамо&quot;
Киевляне не сумели удержать Яремчука. Фото: Reuters

Португальская "Бенфика" выиграла в последнем туре Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом – 2:0. Голы забили Роман Яремчук и Жилберто.

После этой игры окончательно стало ясно, что Мирча Луческу в его нынешнем состоянии вряд ли способен создать большую по украинским меркам команду. Добротную на внутренней арене – да. Однако на международной команда будет проигрывать с большим счетом из года в год. Где-то так же, как в свое время "Шахтер" проигрывал "Баварии" или "Барселоне".

Можно найти оправдание для "Динамо" в общем упадке украинского футбола. Потому что у нас провалились не только "Динамо", но и "Шахтер" с примкнувшей к ним "Зарей". То есть, свалить все на нехватку талантов. Но, позвольте, разве не сборная Украины два года назад выиграла Кубок мира для 20-летних? Вопрос остается риторическим, если вспомнить, где сейчас Супряга. Попов и Цитаишвили из команды чемпионов! То-то же!

Никогда украинские клубы не будут претендовать на выигрыш европейского Кубка. Наша судьба – готовить игроков для суперклубов

Впрочем, киевское "Динамо" зарекомендовало себя не только могильщиком чемпионов мира. Роман Яремчук, хоть и не имеет такого титула, но едва не загубил свою карьеру в Киеве. И только вмешательство добрых ангелов из "Гента" позволило Роману оказаться там, где он находится.

Эта Лига чемпионов показала нам точку невозвращения. Хромая уточка никогда не вернется к дедшке и бабушке. Никогда украинские клубы не будут претендовать на выигрыш европейского Кубка. Наша судьба – готовить игроков для суперклубов. Потому что более или менее прогрессируют именно Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и Яремчук. Выбравшие деньги "Шахтера" или теплую ванну в "Динамо" обречены стать фоном для этих игроков.

Вечно перспективный 24-летний Виктор Цыганков в первой половине игры с "Бенфикой" показал, настолько он продвинулся в своем прогрессе. То же касается Миколенко и впоследствии будет касаться Шапаренко. "Бенфика" в первые 15 минут игры сделала результат, а остальное время просто ждала финального свистка, демонстрируя нам тщету усилий "Динамо".

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В параллельном матче "Бавария" без гола Левандовского выбила "Барселону" в Лигу Европы – 3:0. Впервые за 21 последний год каталонцы будут играть там. "Бавария" и "Бенфика" прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Динамо" прекратило борьбу в еврокубках.

Автор: Юрий Стригун
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09
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