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вторник, 14 сентября 2021 06:11

"Бенфика" больно отомстила "Динамо" за поражение в Киеве

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&quot;Бенфика&quot; больно отомстила &quot;Динамо&quot; за поражение в Киеве
Сергей Юран четыре года играл за "Динамо". Фото: Fc-sibir.ru

14 сентября киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против "Бенфики".

Команды встречались между собой в истории четыре раза.

В сезоне 1991/92 команды сыграли в Кубе чемпионов. Первая игра в Киеве завершилась победой хозяев - 1:0. Гол на свой счет записал Олег Саленко, который воспользовался ошибкой защитника гостей.

В Лиссабоне киевляне разгромно уступили - 0:5 В первом тайме хозяева забили один гол усилиями Бриту. А после перерыв еще четыре мяча влетели в ворота Вальдемарас Мартинкенаса. Дубль на свой счет записал экс-форвард киевлян Сергей Юран.

В сезоне 2016/17 команды снова сыграли на групповой стадии Лиги чемпионов.

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В Киеве "Бенфика" на классе победила команду Сергея Реброва - 2:0. Судьба поединка была решена еще в первом тайме, когда португальцы забили дважды. После перерыва киевляне стремились переломить игру, но португальцы умело "сушили" матч.

В Португалии динамовцы снова проиграли. Единственный мяч в поединке был забит в первом тайме после пенальти. Киевляне выглядели не так безнадежно, как в Киеве, но за очки зацепиться не смогли.

Матч "Динамо" - "Бенфики" начнется в 22:00. Онлайн-трансляцию и отчет о матче читайте на нашем сайте.
В другом матче группы сыграют "Бавария" и "Барселона".

В последнем туре УПЛ "Динамо" в гостях победил "Металлист-1925".

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
14
сентября

"Бенфика" больно отомстила "Динамо" за поражение в Киеве

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