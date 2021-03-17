Бельгия согласилась на объединенный чемпионат с Нидерландами

В этом году киевское "Динамо" выбило из еврокубков два бельгийских клуба и один нидерландский. Фото: Reuters

Бельгийские команды выступили за создание объединенного чемпионата с Нидерландами. В Бельгии выступает восемь украинцев. В Голландии наших представителей нет.

На конференции клубы бельгийского высшего дивизиона выступили за создание БеНиЛиги – объединенного чемпионата Бельгии и Нидерландов.

"БеНиЛига должна сопровождаться экономической стабильностью для других профессиональных клубов путем создания единой национальной высшей лиги, основанной на устойчивых правилах лицензирования и конкуренции", – сообщает официальный сайт Про Лиги.

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В Бельгии играют восемь украинцев: Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун ( "Гент"), Марьян Швед ("Мехелен"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Александр Филиппов ("Сент-Труйден") и Евгений Макаренко ("Кортрейк"). В последнем туре "Брюгге" разгромил "Гент" – 4:0.