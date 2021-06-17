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четверг, 17 июня 2021 21:20

Бельгия на классе обыграла Данию

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Бельгия на классе обыграла Данию
Кевин Де Брейне переломил ход встречи. Фото: Reuters

Сборная Бельгии обеспечила себе путевку в 1/8 финала чемпионата Европы. В Копенгагене бельгийцы обыграли хозяев поля - сборную Дании - 2:1. Голы забивали Поульсен - в первом тайме и Торган Азар и Кевин Де Брейне - во втором.

Бельгийцы подтвердили статус фаворита и способность вырывать победы. Дания в первой половине игры была эталонной командой: безумно прессинговала, создавала моменты. Первых минут 15 бельгийцы только каким-то чудом не пропустили второй мяч.

Бельгия спасла игру заменами. Кевин Де Брейне и Эден Азар внесли перелом в игру. Первый гол Бельгии Торган Азар забивал в пустые ворота после идеального паса одноклубника Зинченко. Второй гол - следствие ошибки Каспер Шмейхель, который неосмотрительно оставил открытым ближний угол своих ворот. Де Брейне легко попал именно туда.

Бельгия потратила ровно столько сил, сколько нужно было для победы. Трудно найти в Европе команду кроме сборной Франции, которая имеет атаку из тройки - Азар - Лукаку - Де Брейне.

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В группе "Б" сложилась ситуация, когда ни одна из трех команд - Финляндия, Россия и Дания не утратила шансы на второе место. Сейчас Бельгия имеет 6 зачетных баллов, Россия и Финляндия - по 3 и Дания - 0. Если датчане победят Россию с разницей хотя бы в два мяча, а Бельгия победит Финляндию, то Дания займет второе место по итогам личных встреч трех команд.

Автор: Юрий Стригун
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